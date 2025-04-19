Джиошвили об Овечкине: «Скала! Лучший в истории НХЛ. В чем его секрет? Если бы я знал»

— У кого преимущество в серии?
— Это плей-офф, преимущество будет у того, кто выиграет четыре матча.
— Ключевые моменты в казанских матчах — игра Подъяпольского?
— Без вратаря побед не бывает, так что спасибо ему большое.
— Контрактный год как-то особенно мотивирует?
— Просто хочется выиграть для себя и для команды.
— Овечкин побил рекорд Гретцки, в чем секрет мастера?
— Если бы я знал (смеется).
— Пересекался с ним?
— Год, два назад он к нам заходил в раздевалку перед сезоном. Скала! Лучший в истории НХЛ, — сказал Джиошвили.
В чем магия броска Овечкина? Разобрали на молекулы.