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Джиошвили об Овечкине: «Скала! Лучший в истории НХЛ. В чем его секрет? Если бы я знал»

Форвард «Динамо» ответил на вопросы после четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 2−2).

— У кого преимущество в серии?

— Это плей-офф, преимущество будет у того, кто выиграет четыре матча.

— Ключевые моменты в казанских матчах — игра Подъяпольского?

— Без вратаря побед не бывает, так что спасибо ему большое.

— Контрактный год как-то особенно мотивирует?

— Просто хочется выиграть для себя и для команды.

— Овечкин побил рекорд Гретцки, в чем секрет мастера?

— Если бы я знал (смеется).

— Пересекался с ним?

— Год, два назад он к нам заходил в раздевалку перед сезоном. Скала! Лучший в истории НХЛ, — сказал Джиошвили.

В чем магия броска Овечкина? Разобрали на молекулы.