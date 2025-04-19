— Я не жду никакого противостояния. Но будет интересная серия между «Вашингтоном» и «Монреалем». Понятно, что «Кэпиталс» в этом году показывают хороший хоккей, став первыми на Востоке. А вот «Канадиенс» буквально на последних секундах пробились в восьмерку. Хотя в конце чемпионата они тоже выступали здорово. Плей‑офф отличается от регулярного чемпионата. Тут трудно что‑то прогнозировать. Не знаю, как себя покажет наш молодой хоккеист. Не так просто сразу влиться в такой коллектив как «Монреаль», найти взаимоотношения с партнерами. На это нужно время. Хотя в первом же матче Демидов в самом деле показал себя, и гол забил прекрасный. Но это было больше индивидуально, с отскоком от борта. А вот как он сыграется в пятерке, с кем в звене найдет общий язык — от этого будет зависеть его игра. Тут уже надо анализировать с профессиональной точки зрения, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.