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Плющев о том, что Кучеров — лучший российский игрок: «Зачем такие эпитеты? А что мы скажем про Овечкина, Малкина и других в НХЛ? Никита — лучший на текущий момент»

Он же играет в Северной Америке, а не в России. Зачем такие громкие эпитеты подбирать? Он сильный игрок высокого уровня, человек, который умеет многое в хоккее и делает это. Никита мастер. Достаточно таких эпитетов, чтобы охарактеризовать его.
Источник: Спортс"

Как можно сравнивать вообще? Человек играет в одной лиге, а вы предлагаете ему звание присвоить в России. Понятно, что он российский игрок и заметная личность в хоккее.

А что мы тогда скажем про Овечкина и Малкина и про многих других, которые играют не последнюю роль в НХЛ? Если говорить про текущий момент, то да, Кучеров, конечно, лучший игрок по всем объективным показателям. Здесь все нормально.

Но опять же это показатели в НХЛ, а не в российском хоккее. Все-таки НХЛ и наш хоккей — это два разных хоккея, сравнивать их нет смысла", — сказал бывший главный тренер сборной России.