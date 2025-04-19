Плющев о том, что Кучеров — лучший российский игрок: «Зачем такие эпитеты? А что мы скажем про Овечкина, Малкина и других в НХЛ? Никита — лучший на текущий момент»

Как можно сравнивать вообще? Человек играет в одной лиге, а вы предлагаете ему звание присвоить в России. Понятно, что он российский игрок и заметная личность в хоккее.
А что мы тогда скажем про Овечкина и Малкина и про многих других, которые играют не последнюю роль в НХЛ? Если говорить про текущий момент, то да, Кучеров, конечно, лучший игрок по всем объективным показателям. Здесь все нормально.
Но опять же это показатели в НХЛ, а не в российском хоккее. Все-таки НХЛ и наш хоккей — это два разных хоккея, сравнивать их нет смысла", — сказал бывший главный тренер сборной России.