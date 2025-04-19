Кузьмин о Демидове: «Сыграть против Овечкина очень полезно для опыта в таком возрасте. Знаю, на что способен Ваня, в “Монреале” понимают, как использовать его сильные стороны, думаю»

Обзоры матчей, конечно, видел. Я рад за Ваню, понятно. Он заслужил это. Парень талантливый. Я знаю, на что он способен. Я желаю ему только удачи. Думаю, там понимают, что он умеет, какие у него сильные стороны и как его правильно использовать. Уверен, что у него все получится.