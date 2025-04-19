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Кузьмин о Демидове: «Сыграть против Овечкина очень полезно для опыта в таком возрасте. Знаю, на что способен Ваня, в “Монреале” понимают, как использовать его сильные стороны, думаю»

15 апреля 19-летний нападающий забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Во 2-й игре в лиге форвард остался без очков. Он присоединился к Монреалю после сезона в СКА.
Источник: Спортс"

«Канадиенс» сыграют с «Вашингтоном» в первом раунде Кубка Стэнли, первый матч состоится 22 апреля, начало — в 2:00 по московскому времени.

— Как оцените дебют Демидова в НХЛ?

— К сожалению, не мог посмотреть полностью игры. Большая разница в часовых поясах, время другое немножко. Да и у меня сейчас свое расписание в «СКА-Неве», свой игровой режим.

Обзоры матчей, конечно, видел. Я рад за Ваню, понятно. Он заслужил это. Парень талантливый. Я знаю, на что он способен. Я желаю ему только удачи. Думаю, там понимают, что он умеет, какие у него сильные стороны и как его правильно использовать. Уверен, что у него все получится.

— И в первом раунде плей-офф НХЛ Демидов сыграет против Александра Овечкина.

— Это хорошо. Для опыта в таком возрасте сыграть против Овечкина, думаю, будет очень полезно. Так что это отлично, — сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин.