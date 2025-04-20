Карбери об Овечкине перед плей-офф: «Он очень заряжен. Его расстроило, как все сложилось в прошлом сезоне. Свой лучший хоккей он показал в конце регулярки»

"Он очень заряжен, очень. Его расстроило, как все сложилось в прошлом сезоне. Я очень ценю Ови как лидера и капитана — и он был разочарован, что играл не на максимуме возможностей. Но он решил, что нужно что-то делать. После этого он готовился летом и вернулся в той форме, которую вы видели.
И теперь, глядя на то, как он провел концовку регулярного сезона — матч с «Коламбусом» — могу сказать, что это одна из лучших его игр в этом сезоне. Он показал лучший хоккей именно в конце регулярки«, — приводит слова главного тренера “Кэпиталс” Тарик Эль-Башир..