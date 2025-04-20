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Узбекистан выиграл ЧМ по хоккею в 4-м дивизионе, опередив Армению на 1 очко. Команда дебютировала в турнирах ИИХФ, в составе есть натурализованные россияне

Вчера в Ереване завершился чемпионат мира по хоккею в 4-м дивизионе.

Источник: Спортс"

Победу в турнире одержала сборная Узбекистана, дебютировавшая в официальных турнирах ИИХФ.

Команда под руководством латвийского тренера Нормунда Сейейса (бывшего генменеджера рижского «Динамо») набрала 13 очков в 5 матчах при разнице шайб 79:10. В следующем году она сыграет в группе В 3-го дивизиона.

Второе место заняла сборная Армении (первое появление на турнирах ИИХФ с 2010 года) с 12 очками, третье — сборная Кувейта с 11. Также в турнире принимали участие сборные Индонезии (6 очков), Ирана (3) и Малайзии (0).

Большая часть игроков сборной Узбекистана представляет клуб «Хумо», выступающий в чемпионате Казахстана. В состав были включены 6 натурализованных россиян.

Список лучших бомбардиров и снайперов команды на турнире возглавил 31-летний экс-форвард тюменского «Рубина» Вадим Кравченко — 25 (13+12) очков в 5 играх.

Столько же очков набрал 30-летний экс-форвард «Тамбова» Василий Жилов — 25 (6+19) баллов.

Кроме того, 23 (10+13) очка набрал форвард «Молота» Павел Синявский, 19 (6+13) баллов на свой счет записал 31-летний экс-форвард «Южного Урала» Егор Дорофеев.