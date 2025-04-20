Хеллибак пропустил 3 шайбы после 17 бросков в 1-м матче серии с «Сент-Луисом». Это его 10-я подряд игра в плей-офф с менее 90% сэйвов

31-летний голкипер «Джетс» отразил 14 из 17 бросков (82,4% сэйвов). Этот матч стал для Хеллибака 10-м подряд в плей-офф с количеством сэйвов менее 90%.
В 2023 году он пропустил 17 шайб в четырех матчах серии первого раунда против «Вегаса» (игры со 2-й по 5-ю), завершив плей-офф с 88,6% сэйвов.
В 2024 году — 24 шайбы в 5 играх в серии первого раунда против «Колорадо» (87,0% сэйвов).
Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ двукратный обладатель «Везины» выиграл «Дженнингс Трофи» (приз вратарю самой мало пропускающей команды), занял 1-е место в лиге по числу побед (47), матчей на ноль (8) и коэффициенту надежности (2,00), а также 2-е место по проценту сэйвов (92,5%).