«Сент-Луис» нанес 2 броска в створ в 3-м периоде 1-го матча серии с «Виннипегом» (3:5). Итог на отрезке — 0:3

В третьем периоде команда Джима Монтгомери нанесла только 2 броска в створ против 9 у канадского клуба.
В итоге «Сент-Луис», лидировавший после двух периодов (3:2), уступил в заключительном отрезке со счетом 0:3.
«Блюз» проиграли «Виннипегу» (3:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0−1).
В третьем периоде команда Джима Монтгомери нанесла только 2 броска в створ против 9 у канадского клуба.
В итоге «Сент-Луис», лидировавший после двух периодов (3:2), уступил в заключительном отрезке со счетом 0:3.