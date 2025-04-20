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«Сент-Луис» нанес 2 броска в створ в 3-м периоде 1-го матча серии с «Виннипегом» (3:5). Итог на отрезке — 0:3

«Блюз» проиграли «Виннипегу» (3:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0−1).

В третьем периоде команда Джима Монтгомери нанесла только 2 броска в створ против 9 у канадского клуба.

В итоге «Сент-Луис», лидировавший после двух периодов (3:2), уступил в заключительном отрезке со счетом 0:3.