Овечкин о спаде «Вашингтона» перед плей-офф: «Все будут в режиме зверя, когда шайба упадет на лед, я уверен»

В стартовом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с «Монреалем». Первый матч пройдет в ночь с 21 на 22 апреля.
"Химия в нашей раздевалке была создана с первого дня. В команде появились новые лица, но кажется, что все чувствуют себя желанными гостями, все понимают, что это особенная команда.
Были взлеты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и были на одной волне.
Я уверен, что как только шайба упадет на лед, все будут в режиме зверя и полностью мотивированы«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
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