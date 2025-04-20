Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о спаде «Вашингтона» перед плей-офф: «Все будут в режиме зверя, когда шайба упадет на лед, я уверен»

«Кэпиталс» заняли первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но проиграли 8 из 12 последних матчей.

Источник: Спортс"

В стартовом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с «Монреалем». Первый матч пройдет в ночь с 21 на 22 апреля.

"Химия в нашей раздевалке была создана с первого дня. В команде появились новые лица, но кажется, что все чувствуют себя желанными гостями, все понимают, что это особенная команда.

Были взлеты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и были на одной волне.

Я уверен, что как только шайба упадет на лед, все будут в режиме зверя и полностью мотивированы«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

32 факта о 32 командах НХЛ-2024/25.

Кубок Стэнли-2025: все пары, сетка и расписание серий.