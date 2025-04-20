Демидов о том, был ли Овечкин его кумиром: «Малкин всегда нравился мне гораздо больше»

— Для тебя означает нечто особенное тот факт, что в плей-офф ты сыграешь против Овечкина?
— Да, немного. Но сейчас я просто хочу помогать своей команде побеждать.
— Как думаешь, чему ты смог научиться в плей-офф КХЛ, и что из этого может помочь тебе здесь?
— Я понял, что плей-офф отличается от регулярки — это другая игра. Нужно больше энергии, нужно быть максимально сосредоточенным.
— Овечкин был твоим кумиром?
— В детстве — да, наверное. Мне всегда гораздо больше нравился Малкин, — сказал Иван Демидов.
Русские в Кубке Стэнли-2025: Овечкин против Демидова и битва топовых вратарей.