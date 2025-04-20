Ярослав Гладышев: «Овечкин — воспитанник “Динамо”. Он установил великий рекорд. Думаю, его никто не побьет»

Футбольное «Динамо» в воскресенье обыграло «Рубин» со счетом 3:1 в 25-м туре МИР РПЛ. Гладышев забил два мяча.
— Команда выиграла — самое главное.
— Почему не общаетесь с журналистами?
— Не знаю, не нравится. Я скромный.
— Вы сыграли 100 матчей. Какой ваш топ-3?
— Сегодняшний точно в него входит, первый матч за «Динамо» тоже.
— Что скажете про рекорд Овечкина?
— Александр — воспитанник «Динамо». Он установил великий рекорд, поздравляю его. Думаю, его никто не побьет, — сказал футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев.