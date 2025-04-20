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Ярослав Гладышев: «Овечкин — воспитанник “Динамо”. Он установил великий рекорд. Думаю, его никто не побьет»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Футбольное «Динамо» в воскресенье обыграло «Рубин» со счетом 3:1 в 25-м туре МИР РПЛ. Гладышев забил два мяча.

— Команда выиграла — самое главное.

— Почему не общаетесь с журналистами?

— Не знаю, не нравится. Я скромный.

— Вы сыграли 100 матчей. Какой ваш топ-3?

— Сегодняшний точно в него входит, первый матч за «Динамо» тоже.

— Что скажете про рекорд Овечкина?

— Александр — воспитанник «Динамо». Он установил великий рекорд, поздравляю его. Думаю, его никто не побьет, — сказал футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев.