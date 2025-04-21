Свечников забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и вышел на 20-е место среди россиян, обогнав Семина и Брылина

Он вошел в топ-20 лучших российских снайперов в истории турнира, обогнав Александра Семина (15 голов в 51 игре) и трехкратного обладателя трофея Сергея Брылина (15 в 109). На 19-м месте идет Сергей Самсонов (18 в 76).