Свечников забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и вышел на 20-е место среди россиян, обогнав Семина и Брылина

В 52 играх в Кубке Стэнли за карьеру у 25-летнего россиянина стало 37 (16+21) очков.
Он вошел в топ-20 лучших российских снайперов в истории турнира, обогнав Александра Семина (15 голов в 51 игре) и трехкратного обладателя трофея Сергея Брылина (15 в 109). На 19-м месте идет Сергей Самсонов (18 в 76).
В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 151), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 147), Сергей Федоров (52 в 183) и Владимир Тарасенко («Детройт», 49 в 121).