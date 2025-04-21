Дмитрий Маликов посвятил Овечкину песню 1991 года «Сторона родная»: «Великий человек, я поздравил его с рекордом»

— Мы общаемся с Сашей Овечкиным, я дружу с его семьей. Он великий человек. Конечно, поздравил его с рекордом.
— Возможно ли посвятить Овечкину песню или что-то похожее?
— Я ему посвящу свою самую лучшую песню «Сторона родная», — сказал народный артист России Дмитрий Маликов.
Альбом с песней «Сторона родная» вышел в 1991 году.
Овечкин о целях на плей-офф: «Дело не в рекорде, главное — выиграть еще один Кубок Стэнли. Это веселое время года».
25 лучших русских игроков НХЛ в сезоне-2024/25. Рейтинг Спортса«».