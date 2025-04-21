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Кучеров — 4-й в рейтинге игроков регулярок НХЛ за 3 года по версии ESPN. Хеллибак — 1-й, Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Макдэвид — 6-й, Василевский — 7-й, Овечкин &m

Для составления рейтинга за основу взяты средние показатели продвинутой статистики хоккеистов в регулярных чемпионатах за последние три сезона.

Источник: Спортс"

Посредством комбинации статистических данных ESPN вывел показатель GAR. Он показывает, сколько дополнительных голов игрок создал (в случае вратарей — не пропустил) относительно хоккеиста уровня четвертого звена/АХЛ.

В список из 50 человек вошли только игроки команд, попавших в текущий розыгрыш Кубка Стэнли. Долгосрочно травмированные также были исключены.

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 29,2 шайбы в среднем за последние три сезона;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» — 26,5;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон» — 26,4;

4. Никита Кучеров, «Тампа» — 26,3;

5. Кэйл Макар, «Колорадо» — 25,8;

6. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» — 25,3;

7. Андрей Василевский, «Тампа» — 21,5;

8. Остон Мэттьюс, «Торонто» — 21,1;

9. Микко Рантанен, «Даллас» — 20,2;

10. Вильям Нюландер, «Торонто» — 19,8;

11. Брэйден Пойнт, «Тампа» — 19,3;

12. Сэм Райнхарт, «Флорида» — 19,3;

13. Эван Бушар, «Эдмонтон» — 19,2;

14. Джош Моррисси, «Виннипег» — 18,5;

15. Филип Густавссон, «Миннесота» — 18,4;

16. Митч Марнер, «Торонто» — 18,4;

17. Джейсон Робертсон, «Даллас» — 18,4;

18. Линус Улльмарк, «Оттава» — 18,3;

19. Себастьян Ахо, «Каролина» — 17,6;

20. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй» — 17,3;

…25. Кирилл Капризов, «Миннесота» — 16,4;

…33. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 15,6.