Кучеров — 4-й в рейтинге игроков регулярок НХЛ за 3 года по версии ESPN. Хеллибак — 1-й, Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Макдэвид — 6-й, Василевский — 7-й, Овечкин &m

Посредством комбинации статистических данных ESPN вывел показатель GAR. Он показывает, сколько дополнительных голов игрок создал (в случае вратарей — не пропустил) относительно хоккеиста уровня четвертого звена/АХЛ.
В список из 50 человек вошли только игроки команд, попавших в текущий розыгрыш Кубка Стэнли. Долгосрочно травмированные также были исключены.
Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 29,2 шайбы в среднем за последние три сезона;
2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» — 26,5;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон» — 26,4;
4. Никита Кучеров, «Тампа» — 26,3;
5. Кэйл Макар, «Колорадо» — 25,8;
6. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» — 25,3;
7. Андрей Василевский, «Тампа» — 21,5;
8. Остон Мэттьюс, «Торонто» — 21,1;
9. Микко Рантанен, «Даллас» — 20,2;
10. Вильям Нюландер, «Торонто» — 19,8;
11. Брэйден Пойнт, «Тампа» — 19,3;
12. Сэм Райнхарт, «Флорида» — 19,3;
13. Эван Бушар, «Эдмонтон» — 19,2;
14. Джош Моррисси, «Виннипег» — 18,5;
15. Филип Густавссон, «Миннесота» — 18,4;
16. Митч Марнер, «Торонто» — 18,4;
17. Джейсон Робертсон, «Даллас» — 18,4;
18. Линус Улльмарк, «Оттава» — 18,3;
19. Себастьян Ахо, «Каролина» — 17,6;
20. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй» — 17,3;
…25. Кирилл Капризов, «Миннесота» — 16,4;
…33. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 15,6.