Алексей Василевский о том, как отметил победный гол «Спартаку»: «Как Овечкин не хотел праздновать. Просто эмоции зашкаливали. Поэтому так прыгнул»

Победный гол в овертайме забил Василевский. Защитник отпраздновал шайбу, упав на лед.
23 апреля в Уфе пройдет седьмой матч серии.
— Вы отметили забитый гол как Александр Овечкин, когда тот побил рекорд Гретцки. Что вы чувствовали в ту секунду?
— Если честно — это была радость. Потому что мы играли лучше, чем «Спартак». И заслужили эту победу. Вышли единой командой биться. Отступать было некуда. И хорошо, что мы вернули серию на седьмой матч в Уфу.
А как Овечкин я не хотел праздновать. Просто эмоции зашкаливали. Поэтому я так прыгнул.
— Ваш главный тренер Виктор Козлов сказал, что самое главное было — терпеть. Потому что у вас не было ряда игроков, включая Джошуа Ливо.
— Ну да, конечно — это плей‑офф. Надо терпеть. И побеждать.
— Опишите момент, как вы забили гол.
— Шайба мне пришла на ребре. И у меня не было времени на обработку. Я бросил, попал — и все.
— А в чем выражается то, что «Салават Юлаев» играл лучше «Спартака»? Вы так сказали…
— Это выражается в опасных моментах. Мы так считаем — да.
— У вас будет больше шансы в седьмом матче? Ведь у «Салавата Юлаева» есть такой опыт.
— Мы будем играть при своих болельщиках, на родной арене. Поэтому шансы у нас, думаю, будут больше. Тем не менее, это седьмой матч. Давайте дождемся послезавтра, и там вы получите ответ.
— Вы общаетесь с братом Андреем Василевским о том, как «Салават Юлаев» играет в плей-офф?
— Мы после первого раунда созванивались. Я знаю, что у него будет послезавтра первый матч против «Флориды». Пожелаю ему удачи. Ну, а Андрей, конечно, поддерживает родную команду «Салават Юлаев».
— А вас поддерживал Ливо, хотя не выходил на лед?
— Он в командном чате написал: «С победой!» Но не более того, — сказал защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.
Изображение: скриншот видео на video.khl.ru.