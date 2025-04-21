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Алексей Василевский о том, как отметил победный гол «Спартаку»: «Как Овечкин не хотел праздновать. Просто эмоции зашкаливали. Поэтому так прыгнул»

В понедельник уфимский клуб на выезде обыграл «Спартак» в овертайме шестого матча второго раунда плей‑офф со счетом 2:1, сравняв счет в серии (3−3).

Источник: Спортс"

Победный гол в овертайме забил Василевский. Защитник отпраздновал шайбу, упав на лед.

23 апреля в Уфе пройдет седьмой матч серии.

— Вы отметили забитый гол как Александр Овечкин, когда тот побил рекорд Гретцки. Что вы чувствовали в ту секунду?

— Если честно — это была радость. Потому что мы играли лучше, чем «Спартак». И заслужили эту победу. Вышли единой командой биться. Отступать было некуда. И хорошо, что мы вернули серию на седьмой матч в Уфу.

А как Овечкин я не хотел праздновать. Просто эмоции зашкаливали. Поэтому я так прыгнул.

— Ваш главный тренер Виктор Козлов сказал, что самое главное было — терпеть. Потому что у вас не было ряда игроков, включая Джошуа Ливо.

— Ну да, конечно — это плей‑офф. Надо терпеть. И побеждать.

— Опишите момент, как вы забили гол.

— Шайба мне пришла на ребре. И у меня не было времени на обработку. Я бросил, попал — и все.

— А в чем выражается то, что «Салават Юлаев» играл лучше «Спартака»? Вы так сказали…

— Это выражается в опасных моментах. Мы так считаем — да.

— У вас будет больше шансы в седьмом матче? Ведь у «Салавата Юлаева» есть такой опыт.

— Мы будем играть при своих болельщиках, на родной арене. Поэтому шансы у нас, думаю, будут больше. Тем не менее, это седьмой матч. Давайте дождемся послезавтра, и там вы получите ответ.

— Вы общаетесь с братом Андреем Василевским о том, как «Салават Юлаев» играет в плей-офф?

— Мы после первого раунда созванивались. Я знаю, что у него будет послезавтра первый матч против «Флориды». Пожелаю ему удачи. Ну, а Андрей, конечно, поддерживает родную команду «Салават Юлаев».

— А вас поддерживал Ливо, хотя не выходил на лед?

— Он в командном чате написал: «С победой!» Но не более того, — сказал защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.

Изображение: скриншот видео на video.khl.ru.