Овечкин забросил 2 шайбы в матче плей-офф НХЛ впервые с августа 2020 года. У него 10 дублей в Кубке Стэнли — делит 2-е место среди действующих игроков

Дубль в кубковом матче стал для Овечкина первым с августа 2020 года (в связи с пандемией коронавируса плей-офф в том сезоне был отложен и проводился в Торонто и Эдмонтоне), когда он дважды отличился в четвертом матче серии первого раунда с «Айлендерс» (1−4).