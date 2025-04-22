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Овечкин забросил 2 шайбы в матче плей-офф НХЛ впервые с августа 2020 года. У него 10 дублей в Кубке Стэнли — делит 2-е место среди действующих игроков

Капитан Вашингтона забросил две шайбы (в том числе победную в овертайме) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Монреаля (3:2 ОТ, 1 0).

На счету 39-летнего россиянина стало 74 шайбы в 152 играх в плей-офф НХЛ за карьеру.

Дубль в кубковом матче стал для Овечкина первым с августа 2020 года (в связи с пандемией коронавируса плей-офф в том сезоне был отложен и проводился в Торонто и Эдмонтоне), когда он дважды отличился в четвертом матче серии первого раунда с «Айлендерс» (1−4).

В целом за карьеру в лиге у Александра стало 10 игр с 2+ шайбами в плей-офф. Среди действующих игроков по этому показателю он уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (11).

Столько же таких игр — по 10 — у Сидни Кросби («Питтсбург»), Никиты Кучерова («Тампа») и Леона Драйзайтля («Эдмонтон»).

Рекорд лиги делят Уэйн Гретцки и Марк Мессье (по 22).

Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб.