Овечкин забросил 2 шайбы в матче плей-офф НХЛ впервые с августа 2020 года. У него 10 дублей в Кубке Стэнли — делит 2-е место среди действующих игроков

На счету 39-летнего россиянина стало 74 шайбы в 152 играх в плей-офф НХЛ за карьеру.
Дубль в кубковом матче стал для Овечкина первым с августа 2020 года (в связи с пандемией коронавируса плей-офф в том сезоне был отложен и проводился в Торонто и Эдмонтоне), когда он дважды отличился в четвертом матче серии первого раунда с «Айлендерс» (1−4).
В целом за карьеру в лиге у Александра стало 10 игр с 2+ шайбами в плей-офф. Среди действующих игроков по этому показателю он уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (11).
Столько же таких игр — по 10 — у Сидни Кросби («Питтсбург»), Никиты Кучерова («Тампа») и Леона Драйзайтля («Эдмонтон»).
Рекорд лиги делят Уэйн Гретцки и Марк Мессье (по 22).
Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб.