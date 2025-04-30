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Мостовой о формате Кубка России: «Пусть еще сделают серии до 4 побед, как в плей-офф КХЛ»

«Ростов» и «Локомотив» вроде уже вылетали из Кубка России. Вылетали, вылетали, да никак не могут вылететь. Ни та, ни другая. Ужас! Кошмар!

Источник: Sports

Они еще пока не вылетели, везде уже финалы, кубки выигрывают, чемпионами становятся, а у нас еще не вылетают. Ужас! Ужас!

Пусть еще сделают серии, как в плей-офф КХЛ, до 4 побед", — сказал бывший футболист сборной России.