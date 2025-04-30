Мостовой о формате Кубка России: «Пусть еще сделают серии до 4 побед, как в плей-офф КХЛ»

Они еще пока не вылетели, везде уже финалы, кубки выигрывают, чемпионами становятся, а у нас еще не вылетают. Ужас! Ужас!
Пусть еще сделают серии, как в плей-офф КХЛ, до 4 побед", — сказал бывший футболист сборной России.
«Ростов» и «Локомотив» вроде уже вылетали из Кубка России. Вылетали, вылетали, да никак не могут вылететь. Ни та, ни другая. Ужас! Кошмар!
Они еще пока не вылетели, везде уже финалы, кубки выигрывают, чемпионами становятся, а у нас еще не вылетают. Ужас! Ужас!
Пусть еще сделают серии, как в плей-офф КХЛ, до 4 побед", — сказал бывший футболист сборной России.