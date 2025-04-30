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С 2018 года «Торонто» проиграл 13 из 14 матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии

«Лифс» проиграли «Оттаве» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0:4, 3−2).

С 2018 года «Торонто» провел в плей-офф 14 матчей, в которых мог закрыть серии и выиграл только 1 из них (шестой в серии первого раунда плей-офф-2023 против «Тампы»).

Еще 13 матчей были проиграны.

В список входят 7-й матч серии первого раунда против «Бостона» в 2018 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Бостона» в 2019 году, 5-й матч квалификации против «Коламбуса» в 2020 году, 5-й, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Монреаля» в 2021 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Тампы» в 2022 году, 5-й матч первого раунда против «Тампы» в 2023 году, 7-й матч первого раунда против «Бостона» в 2024 году, 4-й и 5-й матчи первого раунда против «Оттавы» в этом году.