С 2018 года «Торонто» проиграл 13 из 14 матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии

В список входят 7-й матч серии первого раунда против «Бостона» в 2018 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Бостона» в 2019 году, 5-й матч квалификации против «Коламбуса» в 2020 году, 5-й, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Монреаля» в 2021 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Тампы» в 2022 году, 5-й матч первого раунда против «Тампы» в 2023 году, 7-й матч первого раунда против «Бостона» в 2024 году, 4-й и 5-й матчи первого раунда против «Оттавы» в этом году.