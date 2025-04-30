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Флери вышел на лед в 18-м розыгрыше Кубка Стэнли в карьере, побив рекорд Руа и Бродера среди вратарей. Он заменил Густавссона в 5-м матче серии с «Вегасом»

40-летний вратарь Миннесоты вышел на замену в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Вегаса (2:3 ОТ, 2 3).

Канадец вступил в игру с третьего периода, заменив основного вратаря «Уайлд» Филипа Густавссона (23 сэйва после 25 бросков за 40 минут).

Швед покинул игру в связи с плохим самочувствием из-за болезни. Флери отразил 6 из 7 бросков, пропустив решающую шайбу в овертайме.

Таким образом, Марк-Андре принял участие в 18-м розыгрыше плей-офф за карьеру в лиге.

Он стал единоличным рекордсменом среди вратарей, обогнав Патрика Руа и Мартина Бродера, у которых в активе по 17 розыгрышей. Рекордом среди полевых игроков владеет защитник Крис Челиос (24).

По числу матчей в Кубке Стэнли Флери (170) занимает 3-е место, уступая тем же Руа (247) и Бродеру (205). Он трижды становился обладателем трофея в составе «Питтсбурга».