Флери вышел на лед в 18-м розыгрыше Кубка Стэнли в карьере, побив рекорд Руа и Бродера среди вратарей. Он заменил Густавссона в 5-м матче серии с «Вегасом»

Канадец вступил в игру с третьего периода, заменив основного вратаря «Уайлд» Филипа Густавссона (23 сэйва после 25 бросков за 40 минут).
Швед покинул игру в связи с плохим самочувствием из-за болезни. Флери отразил 6 из 7 бросков, пропустив решающую шайбу в овертайме.
Таким образом, Марк-Андре принял участие в 18-м розыгрыше плей-офф за карьеру в лиге.
Он стал единоличным рекордсменом среди вратарей, обогнав Патрика Руа и Мартина Бродера, у которых в активе по 17 розыгрышей. Рекордом среди полевых игроков владеет защитник Крис Челиос (24).
По числу матчей в Кубке Стэнли Флери (170) занимает 3-е место, уступая тем же Руа (247) и Бродеру (205). Он трижды становился обладателем трофея в составе «Питтсбурга».