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Свечников — 19-й россиянин с 20+ шайбами в плей-офф НХЛ

Нападающий «Каролины» забросил шайбу в 5-м матче серии против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ, 4−1).

Источник: Спортс"

Теперь на счету Андрея Свечникова 42 (20+22) балла в 56 играх в плей-офф Кубка Стэнли в карьере.

Он стал 19-м россиянином в истории НХЛ, достигшим отметки 20 голов в плей-офф. Ранее это удалось Артемию Панарину (21), Александру Радулову (21), Сергею Гончару (22), Валерию Ничушкину (24), Сергею Зубову (24), Валерию Каменскому (25), Игорю Ларионову (30), Евгению Кузнецову (33), Павлу Буре (35), Александру Могильному (39), Павлу Дацюку (42), Вячеславу Козлову (42), Алексею Ковалеву (45), Владимиру Тарасенко (49), Сергею Федорову (52), Никите Кучерову (53), Евгению Малкину (67) и Александру Овечкину (75).

«Каролина» — во втором раунде! Отыгралась с 0:3 за 4 минуты и зарешала во втором овертайме.