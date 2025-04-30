Рэпер T-Killah об Овечкине: «Когда я зашел на базу “Кэпиталс”, офигел от огромной стены рекордсменов, где на 99% была фамилия Саши. Он побил уже сотни достижений. И побьет еще»

— Все сейчас видят, как Овечкин продолжает играть и забивать в плей-офф. Я уверен, что у него еще есть силы на несколько лет игры в НХЛ.
А так он настолько целеустремленный, настолько мощный, победитель и чемпион во всем, что он еще побьет все те рекорды, которые только захочет.
Когда я приезжал к нему в гости в Вашингтон и зашел на базу «Кэпиталс», я офигел от огромной стены рекордсменов, где на 99 процентах была фамилия Овечкина. Поэтому, кроме самого главного рекорда, он уже побил сотни достижений. И побьет еще.
Но мы, конечно, в любое время и в любом возрасте ждем его в России. Это будет подарком для всех болельщиков. Мне кажется, в КХЛ все трибуны будут переполнены на его матчах, а Саша будет тут феерить.
— А вы лично поздравили Овечкина с рекордом?
— Конечно! Я был очень удивлен, что он ответил мне на звонок по FaceTime буквально через несколько часов после рекорда. Хотя я был уверен, что у него разрывается телефон. А он как раз ехал на автобусе до самолета, и у нас получилось обмолвиться парой слов.
У меня в этот момент аж мурашки были от этого прикосновения к легендарному событию. Я безумно рад и счастлив за всю прекрасную семью Саши, — сказал рэпер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah.