Рэпер T-Killah об Овечкине: «Когда я зашел на базу “Кэпиталс”, офигел от огромной стены рекордсменов, где на 99% была фамилия Саши. Он побил уже сотни достижений. И побьет еще»

— Конечно! Я был очень удивлен, что он ответил мне на звонок по FaceTime буквально через несколько часов после рекорда. Хотя я был уверен, что у него разрывается телефон. А он как раз ехал на автобусе до самолета, и у нас получилось обмолвиться парой слов.