Депутат Свищев об Овечкине: «Разве глава ИИХФ не может предложить включить его в Зал славы. Там много спорных фигур, но в любой стране мира скажут, что Александр этого достоин»

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о том, когда рекорды капитана «Вашингтона» увековечат в ИИХФ: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла».