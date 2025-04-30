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Депутат Свищев об Овечкине: «Разве глава ИИХФ не может предложить включить его в Зал славы. Там много спорных фигур, но в любой стране мира скажут, что Александр этого достоин»

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о том, когда рекорды капитана «Вашингтона» увековечат в ИИХФ: "Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет.

Источник: Спортс"

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о том, когда рекорды капитана «Вашингтона» увековечат в ИИХФ: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла».

"В хоккейном зале славы много спорных фигур, но ни СССР, ни Россия никогда их не оспаривали. Овечкин — один из самых легендарных российских хоккеистов, который многолетним трудном и рекордами заслужил любовь по всему миру.

Миллионы поклонников благодарят Александра за его работу. Удивительно, но глава ИИХФ очень аккуратно и с оглядкой говорит о том, что такой вопрос не стоит. Так давайте поставим!

Разве не может Тардиф предложить включить Овечкина в Зал славы — и пусть сообщество решает. В любой стране мира вам скажут, что Александр этого достоин", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.