Депутат Свищев об Овечкине: «Разве глава ИИХФ не может предложить включить его в Зал славы. Там много спорных фигур, но в любой стране мира скажут, что Александр этого достоин»

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о том, когда рекорды капитана «Вашингтона» увековечат в ИИХФ: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла».
"В хоккейном зале славы много спорных фигур, но ни СССР, ни Россия никогда их не оспаривали. Овечкин — один из самых легендарных российских хоккеистов, который многолетним трудном и рекордами заслужил любовь по всему миру.
Миллионы поклонников благодарят Александра за его работу. Удивительно, но глава ИИХФ очень аккуратно и с оглядкой говорит о том, что такой вопрос не стоит. Так давайте поставим!
Разве не может Тардиф предложить включить Овечкина в Зал славы — и пусть сообщество решает. В любой стране мира вам скажут, что Александр этого достоин", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.