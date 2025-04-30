Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов об Овечкине и украинских активистах в Канаде: «Саша наказал — забил больше всех, так отреагировал на провокации»

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы заявил о попытках провоцировать капитана Вашингтона : Звонит, играют в Канаде там сильная украинская лоббистская история. Говорит: Девчонок каких-то нарядили, типа, убирайся домой .
Источник: Спортс"

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы заявил о попытках провоцировать капитана «Вашингтона»: «Звонит, играют в Канаде — там сильная украинская лоббистская история. Говорит: “Девчонок каких-то нарядили, типа, “убирайся домой”. Я говорю: “Ты у нас посол. Терпи, друг мой”.

«Саша всех наказал — забил больше всех. Это самое большое наказание. Он уже отреагировал на эти провокации тем, что забил», — сказал Вячеслав Фетисов.

1 мая «Вашингтон» примет «Монреаль» в 5-м матче первого раунда Кубка Стэнли (3−1 в серии). «Кэпиталс» выиграли оба домашних матча и проиграли один из выездных в серии с «Канадиенс».

Овечкин вышел на 35-е место по очкам в плей-офф НХЛ (145), обогнав Челиоса и Робинсона. До Модано — 1 балл.