Фетисов об Овечкине и украинских активистах в Канаде: «Саша наказал — забил больше всех, так отреагировал на провокации»

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы заявил о попытках провоцировать капитана «Вашингтона»: «Звонит, играют в Канаде — там сильная украинская лоббистская история. Говорит: “Девчонок каких-то нарядили, типа, “убирайся домой”. Я говорю: “Ты у нас посол. Терпи, друг мой”.
«Саша всех наказал — забил больше всех. Это самое большое наказание. Он уже отреагировал на эти провокации тем, что забил», — сказал Вячеслав Фетисов.
1 мая «Вашингтон» примет «Монреаль» в 5-м матче первого раунда Кубка Стэнли (3−1 в серии). «Кэпиталс» выиграли оба домашних матча и проиграли один из выездных в серии с «Канадиенс».
Овечкин вышел на 35-е место по очкам в плей-офф НХЛ (145), обогнав Челиоса и Робинсона. До Модано — 1 балл.