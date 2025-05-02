Сергей Савельев о «5+20» у Черепанова за толчок Хохрякова: «Отвратительное решение судей, ни в одной лиге не дали бы, это максимум 2 минуты. Если ты в полуфинале Кубка Гагарина не группируешьс

В середине третьего периода форвард «Локомотива» Никита Черепанов провел силовой прием против Петра Хохрякова. Форвард «Салавата» врезался в борт и не смог самостоятельно подняться со льда, покинув площадку на носилках. Черепанов получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры («5+20»).
"В первую очередь хочется пожелать здоровья Петру Хохрякову. Но в моем понимании это абсолютно игровая ситуация была. Человек владел шайбой, на него катил игрок, он продлил дальше по борту.
Но такое чувство, что игрок клуба из Уфы продолжил катить, будто бы не подозревая, что на него идет соперник. Хохряков сам стал разворачиваться спиной к игроку «Локомотива».
Причем Черепанов не нанес какого-то колющего удара или удара исподтишка. Он провел нормальный силовой прием, причем антропометрически это два сопоставимых игрока по росту и весу. Но если ты не группируешься в полуфинале Кубка Гагарина у борта…
Да, там было неудачное падение, но то, что судьи дают 5+20… Понимаю возмущение Никитина. Это ломает ход игры. Это же хоккей. Отвратительное решение судей. Для меня это не большой штраф.
Максимум — две минуты. Ни в одной другой лиге мира за такое не дали бы «5+20», — сказал бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев.
Никитин о травме Хохрякова: «Когда идешь в угол с шайбой, нужно быть готовым. Умысла не было, Петьке здоровья, однозначно».