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«Миннесота» не выиграла ни одной серии в плей-офф НХЛ после 2015 года. Клуб 7 раз вылетел в 1-м раунде и 1 раз — в квалификации

«Уайлд» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли-2025, проиграв «Вегасу» (2−4) в первом раунде.

«Миннесота» продлила свою серию неудач в плей-офф. В прошлый раз клубу удалось выиграть кубковую серию в 2015 году — у «Сент-Луиса» (4−2) в первом раунде. Во втором раунде команда была выбита «Чикаго» (0−4).

После этого «Уайлд» 7 раз вылетали в первом раунде плей-офф (2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2025) и один раз в квалификации (2020, из-за пандемии коронавируса и досрочного завершения регулярки в плей-офф участвовали 24 команды).

Таким образом, команда проиграла уже 9 серий плей-офф подряд (c учетом второго раунда-2015).