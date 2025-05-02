«Миннесота» не выиграла ни одной серии в плей-офф НХЛ после 2015 года. Клуб 7 раз вылетел в 1-м раунде и 1 раз — в квалификации

«Миннесота» продлила свою серию неудач в плей-офф. В прошлый раз клубу удалось выиграть кубковую серию в 2015 году — у «Сент-Луиса» (4−2) в первом раунде. Во втором раунде команда была выбита «Чикаго» (0−4).