«Рейнджерс» близки к назначению Салливана главным тренером, стороны ведут активные переговоры. Торторелла может войти в штаб (ESPN)

Отмечается, что в новый тренерский штаб «Рейнджерс» в качестве ассистента может войти Джон Торторелла, возглавлявший команду с 2009 по 2013 годы (а до этого — непродолжительное время в 2000 году). Последним местом работы тренера была «Филадельфия», откуда он был уволен в марте.