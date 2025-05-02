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«Рейнджерс» близки к назначению Салливана главным тренером, стороны ведут активные переговоры. Торторелла может войти в штаб (ESPN)

Клуб ведет активные переговоры с 57-летним специалистом, ранее покинувшим «Питтсбург».

Ожидается, что зарплата Салливана по контракту с клубом из Нью-Йорка будет одной из самых высоких для тренеров в истории лиги.

Отмечается, что в новый тренерский штаб «Рейнджерс» в качестве ассистента может войти Джон Торторелла, возглавлявший команду с 2009 по 2013 годы (а до этого — непродолжительное время в 2000 году). Последним местом работы тренера была «Филадельфия», откуда он был уволен в марте.

В период работы Тортореллы главным тренером нью-йоркцев Салливан был его ассистентом. В этом году специалисты вместе работали в сборной США на Турнире четырех наций.

Напомним, что Салливан покинул «Питтсбург» после почти 10 лет работы в клубе. Он выиграл с «Пингвинс» 2 Кубка Стэнли (2016, 2017).

«Рейнджерс» отправили в отставку Питера Лавиолетта после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне.