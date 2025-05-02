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«Колорадо» сравнял счет в серии с «Далласом» (3−3), выиграв 6-й матч — 7:4 при 48:26 по броскам. Ничушкин сделал дубль, Макар и Маккиннон набрали по 1+2

Эвеланш перевели серию первого раунда Кубка Стэнли против Старс в 7-й матч. Он пройдет на домашней арене техасцев.
Источник: Спортс"

В шестой игре преимущество команды Джареда Беднара по броскам в створ было почти двукратным — 48:26.

Форвард «Эвс» Валерий Ничушкин сделал дубль и был признан первой звездой встречи. Форвард Нэтан Маккиннон стал автором победной шайбы в третьем периоде, всего набрав 3 (1+2) очка.

Защитник Кэйл Макар тоже набрал 3 (1+2) балла, капитан команды Габриэль Ландескуг ддважды ассистировал, а форвард Мартин Нечас набрал 2 (1+1) балла и был признан первой звездой.

В составе «Далласа» 4 (2+2) очка набрал форвард Роопе Хинтц и стал второй звездой.

Счет в серии: 3−3.