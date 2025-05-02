Ничушкин вышел на 13-е место среди россиян в НХЛ по голам в плей-офф (26), обогнав Каменского. До Ларионова — 4 шайбы

В топ-10 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 76 в 156), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 152), Сергей Федоров (52 в 183), Владимир Тарасенко («Детройт», 49 в 121), Алексей Ковалев (45 в 123), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124) и Павел Буре (35 в 64).