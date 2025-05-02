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Ничушкин вышел на 13-е место среди россиян в НХЛ по голам в плей-офф (26), обогнав Каменского. До Ларионова — 4 шайбы

Форвард Колорадо забросил 2 шайбы в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Далласа (7:4, 3 3).

На счету 30-летнего россиянина 3 (3+0) очка в 5 играх текущем плей-офф НХЛ. За карьеру — 38 (26+12) баллов в 78 играх.

По числу заброшенных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли Ничушкин вышел на 13-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Валерия Каменского (25 в 66 играх).

На 12-м месте идет Игорь Ларионов (30 в 150), на 11-м — Евгений Кузнецов (33 в 97).

В топ-10 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 76 в 156), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 152), Сергей Федоров (52 в 183), Владимир Тарасенко («Детройт», 49 в 121), Алексей Ковалев (45 в 123), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124) и Павел Буре (35 в 64).