Дмитрий Губерниев: «Рекорд Овечкина сплотил многих россиян. Если сейчас спросить, кто лучший спортсмен страны, все скажут — Овечкин. Это не 3 и не 6%, а значительно больше»

«Рекорд Овечкина многих сплотил. Не только сам “Вашингтон”, но и многих россиян. Если сейчас спросить, кто лучший спортсмен страны, все однозначно скажут, что это Овечкин. Это уже не три и не шесть процентов, а значительно больше.