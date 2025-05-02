Хоккеисты команды «Россия 25» проиграли сборной Белоруссии в товарищеском матче

АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Хоккеисты команды «Россия 25» со счетом 2:4 проиграли сборной Белоруссии в рамках весеннего турне. Встреча прошла в Астане.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Белевич (3-я минута), Иван Дроздов (28), Сергей Кузнецов (32) и Александр Скоренов (55). У проигравших отличились Владимир Грудинин (44) и Данил Аймурзин (59).
В мае «Россия 25» проведет еще несколько матчей против сборной Белоруссии. 5 и 6 мая команды встретятся в Тольятти, 8 мая состоится игра в Минске. Ранее ТАСС сообщал, что хоккеисты команды «Россия 25» со счетом 4:1 победили сборную Казахстана в товарищеском матче.
Сборные России и Белоруссии не выступают на международных турнирах с 2022 года по решению Международной федерации хоккея (IIHF). В третий раз в весенних матчах участвует команда «Россия 25», средний возраст игроков которой 25 лет.