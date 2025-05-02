Квартальнов о победе над командой «Россия 25»: отдали инициативу в конце, но выстояли

Поединок белорусов и россиян на «Барыс-Арене» завершился победой нашей команды со счетом 4:2. По три очка (1+2) за сборную Беларуси набрали Иван Дроздов и Александр Скоренов. Также голами отметились Андрей Белевич и Сергей Кузнецов, а голкипер Иван Кульбаков отразил 22 броска соперника и был признан лучшим игроком матча.
«Неплохо сыграли, забросили в большинстве. Выстояли, когда отдали инициативу в третьем периоде. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Но ребята в любом случае молодцы — выдержали и победили. К матчу с Казахстаном у нас уже есть план. Может, кому-то дадим отдохнуть. Понимаем, что завтра хозяева выйдут мобилизованными и отдохнувшими, все-таки у них был день перерыва. Так что нам есть над чем подумать», — сказал Дмитрий Квартальнов.
«С точки зрения физиологии сборная Беларуси была лучше. Они свежее нас, мы сыграли матч менее суток назад. В то же время в третьем периоде наши ребята проявили характер, едва не сравняли счет. Были хорошие моменты, могли вытащить этот матч», — отметил Роман Ротенберг.
Поединок команд Беларуси и Казахстана начнется завтра в 15.00 по минскому времени. Турнир Qazaqstan Hockey Open проводится в Астане в четвертый раз, белорусы выигрывали трофей в 2023 году. Майский тур сборной продолжат товарищеские игры против «России 25» в Тольятти (5 и 6 мая) и Минске (8 мая).