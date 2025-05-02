Квартальнов о победе над командой «Россия 25»: отдали инициативу в конце, но выстояли

«Неплохо сыграли, забросили в большинстве. Выстояли, когда отдали инициативу в третьем периоде. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Но ребята в любом случае молодцы — выдержали и победили. К матчу с Казахстаном у нас уже есть план. Может, кому-то дадим отдохнуть. Понимаем, что завтра хозяева выйдут мобилизованными и отдохнувшими, все-таки у них был день перерыва. Так что нам есть над чем подумать», — сказал Дмитрий Квартальнов.