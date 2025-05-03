Губерниев о письмах Гашека: «Должен был написать в суд Гааги, Интерпол, НАТО, но поскольку он идиот, написал в МОК. Это же известная структура, которая расследует убийста, там есть убойный отдел, прокуратура»

Что касается призывов не допускать Россию, то, конечно, к нему прислушается весь мир, ведь Гашек сейчас — главный авторитет. Я думаю, что ИИХФ тоже подключится к расследованию возможного покушения на него. Это, кстати, очень интересно, ведь если нас допустят, то следователи из МОК и ИИХФ смогут тогда работать с российскими представителями. В этом контексте Гашеку надо подумать, как ему лучше докопаться до истины", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.