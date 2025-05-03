Губерниев о письмах Гашека: «Должен был написать в суд Гааги, Интерпол, НАТО, но поскольку он идиот, написал в МОК. Это же известная структура, которая расследует убийста, там есть убойный отдел, прокуратура»

Это стало реакцией на слова Медведева, который, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».
"Гашеку надо обращаться в следственные органы. Он же должен был написать в суд Гааги, в Интерпол и штаб-квартиру НАТО, но поскольку он идиот, он написал в МОК. МОК же известная структура, которая расследует убийста, там есть свой убойный отдел, прокуратура МОК.
Сейчас мисс Марпл, она же Кирсти Ковентри, будет вести расследование. Если человек считает, что ему угрожают, зачем писать в МОК? Надо писать в другие структуры, но, к сожалению, Доминик — слабоумный. Есть еще много инстанций, куда он может обратиться.
Что касается призывов не допускать Россию, то, конечно, к нему прислушается весь мир, ведь Гашек сейчас — главный авторитет. Я думаю, что ИИХФ тоже подключится к расследованию возможного покушения на него. Это, кстати, очень интересно, ведь если нас допустят, то следователи из МОК и ИИХФ смогут тогда работать с российскими представителями. В этом контексте Гашеку надо подумать, как ему лучше докопаться до истины", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.