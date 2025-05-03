Гашек выложил письмо про Медведева, которое отправил в ИИХФ: «Ни он, ни другие российские политики не извинились за слова, из которых следует, что он угрожает убить меня»

Вот почему я пишу вам это письмо, чтобы вы были готовы ко всему, что может произойти. Я хотел бы попросить вас уведомить об этом письме национальные хоккейные федерации всех стран мира. Я считаю очень важным, чтобы все члены ИИХФ были проинформированы об этом инциденте«, — написал бывший вратарь клубов НХЛ и “Спартака” Доминик Гашек в письме.