Гашек выложил письмо про Медведева, которое отправил в ИИХФ: «Ни он, ни другие российские политики не извинились за слова, из которых следует, что он угрожает убить меня»

В ответ на это Гашек сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны Медведева. ИИХФ рассмотрит письмо на следующем заседании.
«Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер-министр России, близкий соратник действующего президента Владимира Путина и по-прежнему один из самых влиятельных российских политиков, ответил на мою критику НХЛ как одного из соревнований, являющегося рекламой российской военной операции (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс»").
Он написал в своем телеграм-канале, среди прочего, следующее: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Это резкое заявление, конечно же, подхватили многие СМИ, не только в Чехии.
Ни он, ни кто-либо другой из российских политиков не извинился за эти очень опасные слова, из которых следует, что этот человек угрожает убить меня. Я, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также другие чешские эксперты по России, воспринимаем эти угрозы очень серьезно и считаем их очень опасными.
Я считаю очень важным, а главное правильным, проинформировать вас об этом инциденте. Во-первых, я не хочу, чтобы что-то подобное произошло с любым другим спортсменом или спортивным функционером. Во-вторых, вы, как представители ИИХФ, голосуете по важным вопросам, которые напрямую касаются российских хоккеистов и российских хоккейных функционеров.
Если такие угрозы получает бывший спортсмен, не принимающий решений, я почти уверен, что многие из вас окажутся под определенным давлением с российской стороны.
Вот почему я пишу вам это письмо, чтобы вы были готовы ко всему, что может произойти. Я хотел бы попросить вас уведомить об этом письме национальные хоккейные федерации всех стран мира. Я считаю очень важным, чтобы все члены ИИХФ были проинформированы об этом инциденте«, — написал бывший вратарь клубов НХЛ и “Спартака” Доминик Гашек в письме.