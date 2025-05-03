Кучеров играл в плей-офф с травмой руки, Хэйгл получил сотрясение мозга в 4-м матче, Хедман — перелом стопы

В серии против «Флориды» Никита Кучеров ни разу не забил. Он сделал 4 передачи при полезности «0» в 5 матчах.
По словам Брисбуа, с травмами играли следующие хоккеисты:
Никита Кучеров, травма разгибателя левой руки с 25 февраля;
Оливер Бьоркстранд, острый компартмент-синдром с 11 апреля;
Люк Гленденинг, разрыв акромиально-ключичного сустава правого плеча с 9 апреля;
Энтони Сирелли, растяжение медиальной коллатеральной связки 2 степени в 1-м матче серии;
Янни Гурде, перелом пальца в 1-й игре;
Брэндон Хэйгл, сотрясение мозга в 4-м матче;
Виктор Хедман, перелом стопы в 4-м матче;
Ник Пол, повреждение левого запястья.