Генменеджер «Тампы»: «Кучеров — гений. Я в восторге от того, что он в нашей команде»

"Куч — гений, и, как и многих гениев, его иногда не понимают.
Я в восторге от того, что он в нашей команде. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе«, — приводит слова генерального менеджера “Тампы” Жюльена Брисбуа журналист Бенджамин Пирс.
В регулярном чемпионате-2024/25 Кучеров провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром НХЛ второй раз подряд.
"Куч — гений, и, как и многих гениев, его иногда не понимают.
Я в восторге от того, что он в нашей команде. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе«, — приводит слова генерального менеджера “Тампы” Жюльена Брисбуа журналист Бенджамин Пирс.