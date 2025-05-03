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Генменеджер «Тампы»: «Кучеров — гений. Я в восторге от того, что он в нашей команде»

В регулярном чемпионате-2024/25 Кучеров провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром НХЛ второй раз подряд.

Источник: Спортс"

"Куч — гений, и, как и многих гениев, его иногда не понимают.

Я в восторге от того, что он в нашей команде. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе«, — приводит слова генерального менеджера “Тампы” Жюльена Брисбуа журналист Бенджамин Пирс.