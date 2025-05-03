Наместников получил удар в голову в 6-м матче серии с «Сент-Луисом» — партнер Виларди толкнул на него Бучневича. Форвард «Виннипега» продолжил матч и сделал передачу

Эпизод произошел в начале третьего периода. Форвард «Джетс» Габриэль Виларди толкнул нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича, и тот, падая, задел головой лицо находившегося рядом Наместникова. У Владислава выступила кровь.
В итоге он продолжил матч (общее игровое время — 17:39) и сделал результативную передачу. Также в активе Наместникова 3 силовых приема и 5 выигранных вбрасываний из 10 (50%).
Бучневич (15:57, 3 броска в створ, 3 силовых) также продолжил матч.
По итогам этого эпизода никто не был наказан. Далее по ходу периода произошла серия стычек.