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Наместников получил удар в голову в 6-м матче серии с «Сент-Луисом» — партнер Виларди толкнул на него Бучневича. Форвард «Виннипега» продолжил матч и сделал передачу

«Блюз» обыграли «Виннипег» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 3−3).

Эпизод произошел в начале третьего периода. Форвард «Джетс» Габриэль Виларди толкнул нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича, и тот, падая, задел головой лицо находившегося рядом Наместникова. У Владислава выступила кровь.

В итоге он продолжил матч (общее игровое время — 17:39) и сделал результативную передачу. Также в активе Наместникова 3 силовых приема и 5 выигранных вбрасываний из 10 (50%).

Бучневич (15:57, 3 броска в створ, 3 силовых) также продолжил матч.

По итогам этого эпизода никто не был наказан. Далее по ходу периода произошла серия стычек.