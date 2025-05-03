Айкел, Копитар и Пойнт — претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством

28-летний Айкел впервые вошел в тройку лучших в борьбе за этот приз. Американец установил личный рекорд по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ (94 в 77 играх, 28+66) при лучшим в карьере показателе полезности «+32» и 8 минутах штрафа.