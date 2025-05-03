Айкел, Копитар и Пойнт — претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством

В голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов больше всех голосов получили форварды Джек Айкел («Вегас»), Анже Копитар («Лос-Анджелес») и Брэйден Пойнт («Тампа»). Победитель будет объявлен позже.
28-летний Айкел впервые вошел в тройку лучших в борьбе за этот приз. Американец установил личный рекорд по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ (94 в 77 играх, 28+66) при лучшим в карьере показателе полезности «+32» и 8 минутах штрафа.
37-летний Копитар номинирован в третий раз, ранее он дважды выигрывал награду (2015/16, 2022/23). В минувшей регулярке словенец набрал 67 (21+46) очков в 81 игре при полезности «+14» и 4 минутах штрафа.
29-летний Пойнт номинирован во второй раз. В минувшей регулярке канадец набрал 82 (42+40) очка в 77 играх при полезности «+17» и 7 минутах штрафа.