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Друри о Салливане: «Майк — один из лучших главных тренеров в НХЛ. Он привнесет на скамейку “Рейнджерс” чемпионский дух»

Клуб из Нью-Йорка заключил контракт с 57-летним специалистом через несколько дней после его ухода из Питтсбурга .

"Майк Салливан — один из лучших главных тренеров в НХЛ. Учитывая его многочисленные достижения на протяжении карьеры — включая два Кубка Стэнли и руководство сборной США — Майк привнесет чемпионский дух на нашу скамейку.

Я хорошо его знаю. Мы вместе выступали за сборную на чемпионате мира в 1997 году, потом он был в тренерском штабе, когда я играл в «Рейнджерс». Также мы вместе работали при подготовке национальной команды к Турниру четырех наций.

Когда мы начали искать нового тренера, и Майк стал доступен, сразу стало ясно, что это лучший вариант для нашей команды«, — сказал генеральный менеджер “Рейнджерс”.