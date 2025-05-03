Карандин об отмене гола «Салавата»: «Она вбила гвоздь в провальный арбитраж. В плей-офф мы видим парад ошибок, влияющих на результат. Это приговор нашему судейскому корпусу»

Самое интересное, две недели назад говорил о том, что после непрофессионализма в эпизоде с капитаном «Динамо» Ожигановым во втором матче четвертьфинала с Казанью арбитр Морозов должен быть отстранен от плей-офф. Но нет — Морозова ненадолго «прикопали», а потом, подумав, что все забылось, запустили на матч в Уфе. И в паре с Акузовским он тут же устроил «спектакль».