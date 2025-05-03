Карандин об отмене гола «Салавата»: «Она вбила гвоздь в провальный арбитраж. В плей-офф мы видим парад ошибок, влияющих на результат. Это приговор нашему судейскому корпусу»

При счете 2:3 в конце третьего периода шайбу «Салавата» отменили из-за нарушения правил. Деннис Ян незадолго до гола ударил клюшкой в лицо Георгию Иванову.
— Честно скажу, мне просто стыдно за свою профессию и своих коллег после тех безобразий, которые увидел в последнем матче «Салават Юлаев» — «Локомотив». Ошибки сыпались в обе стороны, оба тренера были возмущены судейством, а отмена ключевой шайбы Уфы в концовке просто вбила гвоздь в провальный арбитраж.
Самое интересное, две недели назад говорил о том, что после непрофессионализма в эпизоде с капитаном «Динамо» Ожигановым во втором матче четвертьфинала с Казанью арбитр Морозов должен быть отстранен от плей-офф. Но нет — Морозова ненадолго «прикопали», а потом, подумав, что все забылось, запустили на матч в Уфе. И в паре с Акузовским он тут же устроил «спектакль».
Получается, в руководстве корпусом ничего и никого не хотят слушать. Поэтому я и говорил, что Морозов в хамском диалоге с Ожигановым просто повторял манеру разговора главного арбитра [Алексея Анисимова].
— Судейская проблема становится системной?
— Ладно регулярный чемпионат, где цена ошибки не так высока. Но в плей-офф мы видим парад ошибок, влияющих на результат. Это приговор нашему корпусу.
— Судьи не справляются с давлением?
— Я бы так не сказал. Наоборот, они чувствуют себя очень уверенно на льду, главными героями матчей. Как ни печально, но сегодня в КХЛ главные «звезды» — арбитры, — сказал бывший арбитр, включенный в Залы славы ИИХФ и отечественного хоккея.
Департамент судейства разъяснил отмену шайбы «Салавата»: «Иванов поднимает клюшку Яна, вторым движением Деннис бьет своей клюшкой в лицо Георгию и наносит повреждение».