Журова о жалобе Гашека на Медведева в ИИХФ: «Про угрозу убийством в посте не было ни слова. Ощущение, будто журналисты неправильно ему перевели»

Надеюсь, в ИИХФ сидят разумные люди, которые найдут нормального переводчика. А Гашека просто провоцируют, он ведется и потом уже не может отступить. Вот и строчит эти письма", — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.