Журова о жалобе Гашека на Медведева в ИИХФ: «Про угрозу убийством в посте не было ни слова. Ощущение, будто журналисты неправильно ему перевели»

В ответ на это Гашек сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны Медведева. ИИХФ рассмотрит письмо на следующем заседании.
"Сильно сомневаюсь, что Гашек следит за социальными сетями Дмитрия Анатольевича, как и мы не следим за его сетями.
Ощущение, будто какие-то журналисты — украинские или еще чьи-то — позвонили ему и сообщили о таком посте. При этом неправильно перевели — там ни слова не было про угрозу убийством.
Была насмешка — Овечкин побил рекорд, так что пусть от злости лопнут недоброжелатели. Поэтому вся ситуация выглядит достаточно смешно и странно.
Надеюсь, в ИИХФ сидят разумные люди, которые найдут нормального переводчика. А Гашека просто провоцируют, он ведется и потом уже не может отступить. Вот и строчит эти письма", — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.