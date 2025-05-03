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Журова о жалобе Гашека на Медведева в ИИХФ: «Про угрозу убийством в посте не было ни слова. Ощущение, будто журналисты неправильно ему перевели»

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».

Источник: Спортс"

В ответ на это Гашек сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны Медведева. ИИХФ рассмотрит письмо на следующем заседании.

"Сильно сомневаюсь, что Гашек следит за социальными сетями Дмитрия Анатольевича, как и мы не следим за его сетями.

Ощущение, будто какие-то журналисты — украинские или еще чьи-то — позвонили ему и сообщили о таком посте. При этом неправильно перевели — там ни слова не было про угрозу убийством.

Была насмешка — Овечкин побил рекорд, так что пусть от злости лопнут недоброжелатели. Поэтому вся ситуация выглядит достаточно смешно и странно.

Надеюсь, в ИИХФ сидят разумные люди, которые найдут нормального переводчика. А Гашека просто провоцируют, он ведется и потом уже не может отступить. Вот и строчит эти письма", — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.