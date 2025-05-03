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Фетисов о том, что Овечкин не вошел в топ-3 на «Билл Мастертон Трофи»: «Кубок Стэнли для него важнее индивидуальных наград. Он полностью сосредоточен на игре»

Ранее 39-летний форвард «Вашингтона» не вошел в тройку номинантов на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Источник: Спортс"

В финальный список претендентов попали нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг, форвард «Коламбуса» Шон Монахан и вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

"Почему его не включили в тройку номинантов, надо спрашивать у лиги. Конечно, он заслужил там оказаться, он 20 лет играет на высоком уровне, в этом сезоне побил рекорд, который когда-то казался недостижимым.

Я не думаю, что для Овечкина это важно. Сейчас идет плей-офф, и он полностью сосредоточен на игре. Кубок Стэнли для него важнее индивидуальных наград", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.