Фетисов о том, что Овечкин не вошел в топ-3 на «Билл Мастертон Трофи»: «Кубок Стэнли для него важнее индивидуальных наград. Он полностью сосредоточен на игре»

В финальный список претендентов попали нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг, форвард «Коламбуса» Шон Монахан и вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.
"Почему его не включили в тройку номинантов, надо спрашивать у лиги. Конечно, он заслужил там оказаться, он 20 лет играет на высоком уровне, в этом сезоне побил рекорд, который когда-то казался недостижимым.
Я не думаю, что для Овечкина это важно. Сейчас идет плей-офф, и он полностью сосредоточен на игре. Кубок Стэнли для него важнее индивидуальных наград", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.