«Каролина» продлила контракт с Андерсеном на год, кэпхит — 2,75 млн долларов. 35-летний вратарь получит по 250 тысяч бонусами за 35 и 40 матчей в регулярке

Также в контракте предусмотрены бонусы за результативность: 250 тысяч за 35 сыгранных матчей, еще 250 тысяч — за 40 игр, и столько же в случае выхода «Каролины» в финал Восточной конференции, если Андерсен проведет не менее половины матчей в плей-офф.