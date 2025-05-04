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«Каролина» продлила контракт с Андерсеном на год, кэпхит — 2,75 млн долларов. 35-летний вратарь получит по 250 тысяч бонусами за 35 и 40 матчей в регулярке

Генеральный менеджер Харрикейнс Эрик Тулски объявил о новом соглашении с 35-летним голкипером. Андерсен заработает 2,75 млн долларов.
Источник: Спортс"

Также в контракте предусмотрены бонусы за результативность: 250 тысяч за 35 сыгранных матчей, еще 250 тысяч — за 40 игр, и столько же в случае выхода «Каролины» в финал Восточной конференции, если Андерсен проведет не менее половины матчей в плей-офф.

«Фредерик показал себя с хорошей стороны в последние годы и входит в десятку лучших вратарей НХЛ по проценту побед за карьеру. Мы рады, что он останется с нами еще на один сезон», — сказал Тулски.

В сезоне-2024/25 Андерсен провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 13 побед, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надежности 2,50.

В плей-офф на счету вратаря 3 победы в 4 матчах при 93,6% отбитых бросков с коэффициентом надежности 1,59.