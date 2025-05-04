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Рыбин о «Салавате»: «Сказал: против “Локомотива” шансов мало — болельщики обиделись. Ливо не играет, Самонова поставили вместо Вязового, насколько это логично — тренеру виднее, конечно»

Команда под руководством Виктора Козлова проиграла со счетом 0:3 в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина (1 3 в серии).
Источник: Спортс"

— Верите, что «Салават Юлаев» совершит чудо и отыграется в серии?

— Я сначала сказал про «Салават», что у них мало шансов, на меня даже обиделись болельщики немного. Но сейчас мы это видим. Шансов действительно маловато. Там Ливо не играет. Какая-то проблема у него. Очень непонятная ситуация.

На [четвертую] игру с «Локомотивом» поставили Самонова вместо Вязового. Тренеру виднее, конечно. Но я не знаю, насколько логично было менять вратаря.

Шансов у Уфы мало. «Локомотив» точно не та команда, которая способна отдать три игры подряд, — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.