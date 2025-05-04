Дебур выиграл 9 из 9 седьмых матчей в плей-офф НХЛ. Тренер «Далласа» побил рекорд Дэррила Саттера по общему числу таких побед

С «Нью-Джерси» в 2012 году он выиграл у «Флориды» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе» — в 2016 году у «Нэшвилла» во втором раунде (5:0), в 2019 году — у «Вегаса» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо» во втором раунде (3:2).