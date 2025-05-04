Дебур выиграл 9 из 9 седьмых матчей в плей-офф НХЛ. Тренер «Далласа» побил рекорд Дэррила Саттера по общему числу таких побед

Команды под руководством 56-летнего специалиста ни разу не проигрывали в седьмых матчах серий плей-офф. Побед у него стало 9.
С «Нью-Джерси» в 2012 году он выиграл у «Флориды» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе» — в 2016 году у «Нэшвилла» во втором раунде (5:0), в 2019 году — у «Вегаса» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо» во втором раунде (3:2).
С «Вегасом» — в 2020 году у «Ванкувера» во втором раунде (3:0), в 2021 году — у «Миннесоты» в первом раунде (6:2). С «Далласом» — в 2023 году у «Сиэтла» во втором раунде (2:1), в 2024 году — у «Вегаса» в первом раунде (2:1).
Дебур стал самым побеждающим в седьмых матчах тренером в истории НХЛ, побив рекорд Дэррила Саттера (8−3).
Отметим, что ни одному игроку в истории лиги не удавалось победить в 9 седьмых играх. Рекорд делят Брэд Ричардс (8−0), Рэй Бурк (8−1), Джастин Уильямс (8−1), Карл Хагелин (8−2), Райан Макдона («Тампа», 8−2), Джо Павелски (8−3) и Гленн Андерсон (8−4).