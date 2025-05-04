«Колорадо» проиграл 4 из 4 седьмых матчей в плей-офф при Беднаре. После победы в Кубке Стэнли-2022 клуб выиграл 1 серию за 3 года

Все 4 седьмых матча за этот период были проиграны. До сегодняшнего — в 2019 году в серии с «Сан-Хосе» во втором раунде, в 2020-м в серии с «Далласом» во втором раунде, в 2023-м в серии с «Сиэтлом» в первом раунде.