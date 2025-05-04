«Колорадо» проиграл 4 из 4 седьмых матчей в плей-офф при Беднаре. После победы в Кубке Стэнли-2022 клуб выиграл 1 серию за 3 года

При главном тренере Джареде Беднаре (руководит клубом с 2016 года) денверцы ни разу не выигрывали серию в 7 матчах.
Все 4 седьмых матча за этот период были проиграны. До сегодняшнего — в 2019 году в серии с «Сан-Хосе» во втором раунде, в 2020-м в серии с «Далласом» во втором раунде, в 2023-м в серии с «Сиэтлом» в первом раунде.
После победы в Кубке Стэнли в 2022 году «Колорадо» выиграл только одну серию в следующих трех розыгрышах, дважды вылетев в первом раунде и один раз во втором (в 2024 году).