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Рантанен — 1-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в 3-м периоде 7-го матча серии плей-офф. Форвард «Далласа» забросил 3 шайбы в ворота «Колорадо» — своей бывшей команды

Форвард Далласа набрал 4 (3+1) очка в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Колорадо (4:2, 4 3).

28-летний игрок, отличившийся в матче против своей бывшей команды, был признан первой звездой встречи.

Рантанен стал 9-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3+ шайбы в седьмом матче серии плей-офф. И первым — кому удалось это сделать в третьем периоде.

Ранее в список вошли Карл Лискомб (1945, «Детройт», в составе покера), Дэйв Кеон (1964, «Торонто»), Рик Маклиш (1975, «Филадельфия»), Эса Тикканен (1991, «Эдмонтон»), Джефф Куртнолл (1992, «Ванкувер»), Уэйн Гретцки (1993, «Лос-Анджелес»), Йоэль Кивиранта (2020, «Даллас» — тоже в ворота «Колорадо»), Маттиас Янмарк (2021, «Вегас»).

Напомним, что Рантанен провел большую часть карьеры в НХЛ в составе «Колорадо». В этом году финна дважды обменяли — сначала из «Эвеланш» в «Каролину», а потом из «Харрикейнс» в «Даллас».

С техасским клубом Микко подписал новый контракт на 8 лет и 96 миллионов долларов (средняя зарплата за год — 12 млн).