Канада выиграла ЮЧМ во 2-й раз подряд и в 6-й — в истории турнира. Больше титулов только у США (11)

Победа на турнире стала для канадцев второй подряд и 6-й — за всю его историю. Самыми результативными игроками команды стали форварды Брейден Кутс (12 очков в 7 играх, 6+6) и Брэди Мартин (11 в 7, 3+8).
По количеству титулов Канаду превосходят только США (11). У Финляндии 4 чемпионства, у России — 3, у Швеции — 2. Другим сборным выиграть турнир пока что не удавалось.
ЮЧМ проводится с 1999 года. В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Сборная России U18 не была допущена к участию в 4 последних розыгрышах (с 2022 года).