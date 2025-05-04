Карбери не будет менять тройку атаки «Вашингтона», несмотря на возвращение Протаса: «Бовилье отлично проявил себя в звене с Овечкиным и Строумом»

24-летний белорусский нападающий пропустил концовку регулярного чемпионата и первые 4 матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (4−1) в связи с повреждением сухожилия, полученным в результате пореза ноги коньком.
Протас вернулся на лед в 5-м матче серии с «Канадиенс». Несмотря на возвращение форварда, главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил почему не собирается менять тройку атаки с Александром Овечкиным, Диланом Строумом и Энтони Бовилье.
«Было несколько причин для такого решения. Во-первых, [Энтони Бовилье] отлично проявил себя в звене с [Диланом Строумом и Александром Овечкиным], так что мы чувствуем уверенность в этой тройке. А Дауд — очень удобный центрфорвард для возвращения в состав. Протас универсален — может играть и в первых звеньях, в четвертом звене, в меньшинстве — увидев свое место в составе, он сразу понимает: “Окей, вот что мне нужно делать рядом с Ником Даудом”.
И я думаю, что их химия дала несколько хороших смен в зоне атаки и привела к моментам. Это, пожалуй, было самое продуктивное звено Дауда в серии, если смотреть по аналитике. Отличное начало для Протаса, и надеюсь, дальше он будет играть все увереннее.
То, что он вернулся в решающем матче серии и команда добилась победы, думаю, придаст ему уверенности. А по мере того как мы будем продвигаться по серии с «Каролиной», его роль станет заметнее и значимее. Думаю, здесь не надо играть в героя, особенно в плей-офф. Каждый матч важен, и в первую очередь нужно думать о команде. Мы должны побеждать, должны думать коллективно, заботиться обо всех. Конечно, я хотел получить еще пару дней, чтобы он успел подготовиться как следует", — сказал Карбери.
В этом сезоне Протас набрал 66 очков (30 голов, 36 передач), заняв третье место в команде по результативности. Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Каролиной».