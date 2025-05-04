Карбери не будет менять тройку атаки «Вашингтона», несмотря на возвращение Протаса: «Бовилье отлично проявил себя в звене с Овечкиным и Строумом»

То, что он вернулся в решающем матче серии и команда добилась победы, думаю, придаст ему уверенности. А по мере того как мы будем продвигаться по серии с «Каролиной», его роль станет заметнее и значимее. Думаю, здесь не надо играть в героя, особенно в плей-офф. Каждый матч важен, и в первую очередь нужно думать о команде. Мы должны побеждать, должны думать коллективно, заботиться обо всех. Конечно, я хотел получить еще пару дней, чтобы он успел подготовиться как следует", — сказал Карбери.