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Депутат Журова о том, что Трамп назвал Овечкина «крепким орешком»: «Ощущение, что Трамп болеет за “Вашингтон”, восхищается Александром. Его рекорд будет вечным, скорее всего»

Президент США провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которой похвалил капитана «Вашингтона»: «Большой, крепкий орешек, побил рекорд Гретцки. Отличный парень».

Источник: Спортс"

«Такое ощущение, что Дональд Трамп болеет за “Вашингтон Кэпиталc”. Он хвалит одного Овечкина, хотя есть много других североамериканских хоккеистов, что очень удивительно.

Трамп — известный провокатор, он умело пользуется пиар-ходами. Он просто восхищается выдающимся результатом русского спортсмена, вызывая при этом ажиотаж во всем мире.

Все ищут какой-то подтекст в этом. При этом все понимают, что рекорд Овечкина, скорее всего, будет вечным", — сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

6 апреля Овечкин забросил 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894).