Депутат Журова о том, что Трамп назвал Овечкина «крепким орешком»: «Ощущение, что Трамп болеет за “Вашингтон”, восхищается Александром. Его рекорд будет вечным, скорее всего»

«Такое ощущение, что Дональд Трамп болеет за “Вашингтон Кэпиталc”. Он хвалит одного Овечкина, хотя есть много других североамериканских хоккеистов, что очень удивительно.
Трамп — известный провокатор, он умело пользуется пиар-ходами. Он просто восхищается выдающимся результатом русского спортсмена, вызывая при этом ажиотаж во всем мире.
Все ищут какой-то подтекст в этом. При этом все понимают, что рекорд Овечкина, скорее всего, будет вечным", — сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
6 апреля Овечкин забросил 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894).