Роман Ротенберг: «Мы все выросли на фильмах про Великую Отечественную войну. Я с маленького возраста их смотрел, через себя это все пропустил. Без этой победы история нашей страны была бы другой»

— Мы все выросли на фильмах про Великую Отечественную войну, все это всегда помним. Я с маленького возраста всегда все эти фильмы смотрел и через себя это все пропустил. В Советском Союзе, 89-й год, 90-й год, мы еще жили в Ленинграде тогда, и даже тогда это была такая дата для всей страны.