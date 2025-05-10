Роман Ротенберг: «Мы все выросли на фильмах про Великую Отечественную войну. Я с маленького возраста их смотрел, через себя это все пропустил. Без этой победы история нашей страны была бы другой»

— Мы все выросли на фильмах про Великую Отечественную войну, все это всегда помним. Я с маленького возраста всегда все эти фильмы смотрел и через себя это все пропустил. В Советском Союзе, 89-й год, 90-й год, мы еще жили в Ленинграде тогда, и даже тогда это была такая дата для всей страны.
И сейчас 80 лет — юбилейная дата. Мирное небо над головой. У нас ветераны войны, надо отдать им должное. Низкий поклон каждому, кто воевал. И здесь до слез на самом деле, потому что без этих жертв, без этой победы, нашей великой Победы, история нашей страны была бы совсем другой.
Поэтому мы должны быть благодарны, мы все должны помнить.
С огромной благодарностью вспоминаем всех наших ветеранов, кто воевал и кто дал нам возможность сейчас жить в свободе и заниматься нашим любим делом хоккеем, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.